Arriva su Netflix una docuserie destinata a far discutere: Wanna, è la serie TV su Wanna Marchi e su Stefania Nobile.

Dagli anni ’80 in poi Wanna Marchi è stata un simbolo delle televendite in Italia, uno dei personaggi più celebri in questo settore. Poi l’inchiesta giudiziaria che l’ha coinvolta e la condanna: nei primi anni 2000 la sua stella ha finito per eclissarsi totalmente. Solamente negli ultimi anni è tornata sul piccolo schermo con alcuni programmi su GO-TV. Ora però la televenditrice più famosa d’Italia è pronta ad approdare su Netflix con Wanna, la docu-serie che racconta la sua storia e quella della figlia Stefania Nobile, anche lei coinvolta nell’inchiesta giudiziaria per truffa.

Wanna: l’uscita della serie TV su Netflix

Ma quando vedremo Wanna su Netflix? L’uscita degli episodi è prevista per il 21 settembre 2022. La docu-serie è formata da quattro episodi. La storiami Wanna Marchi e di Stefania Nobile e la vicenda giudiziaria che le ha viste impuntate sono raccontate attraverso 22 diverse testimonianze: un totale di 60 ore di intervista e oltre 100 ore di materiali d’archivio che sono state tagliate e selezionate per realizzare le quattro puntate della serie TV.

Wanna Marchi

Ciò che vedremo raccontato nel corso dei quattro episodi della serie TV è proprio l’inchiesta giudiziaria che le ha viste protagoniste, con le truffe alle varie vittime fatte durante le loro trasmissione.

Wanna Marchi e Sabrina Nobili: i programmi

Wanna Marchi e Sabrina Nobile hanno costruito la loro carriera televisiva su Rete A, dove dagli anni ’80 hanno iniziato a essere molto seguite con le loro televendite su Accendi un’amica, Wanna Marchi Show, Ricordando un amico.

Dopo il caso giudiziario sono ornate in TV, prima su iTV con Ora parlo io, poi su RTB Network con Le grandi sorelle, poi su GO-TV con la Maratona 100 ore e con #noicreiamodipendenza.

Riproduzione riservata © 2022 - DG