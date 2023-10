Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 10 ottobre? Ecco i dati auditel.

Scontro tra Iene e Belve per la serata di martedì 10 ottobre: da un lato le interviste di Francesca Fagnani, dall’altro le inchieste condotte da Veronica Gentili. Nessuno dei due programmi ha però ottenuto il massimo degli ascolti, è stata infatti la serie tv francese Morgane – Detective geniale a vincere la serata. Vediamo nel dettaglio di che numeri stiamo parlando con i dati auditel della serata!

Francesca Fagnani

Sul podio: ‘Morgane – Detective geniale’ al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo la serie tv francese Morgane – Detective geniale in onda su Rai 1. La penultima puntata della terza stagione ha incollato alla tv 2.522.000 spettatori pari ad uno share del 13,92%. Su canale 5 il film comico con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto è stato visto da 1.974.000 spettatori e ha ottenuto uno share dell’11,92%. Su La 7 Di Martedì ha interessato 1.274.000 spettatori e ha registrato uno share dell’8,04%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Francesca Fagnani su Rai 2 con le sue interviste a Belve ha registrato uno share del 7,71% con 1.235.000 spettatori. Le Iene su Italia 1 ha invece ottenuto uno share del 5,89% con 1.158.000 telespettatori. È sempre CartaBianca su Rete 4 ha registrato 869.000 spettatori e uno share del 6,53%. Avanti popolo sul terzo canale Rai ha invece interessato 574.000 spettatori e ha registrato uno share del 3,62%.

Su Tv 8 Pechino Express – La via della Indie è stato visto da 571.000 spettatori con uno share del 3,6%. Infine su canale Nove il film Io, robot ha registrato uno share dell’1,9% e 304.000 telespettatori.