Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere su The Crown 6, l’ultima stagione della serie TV.

Dalle ore 9 di mercoledì 9 novembre su Netflix sono disponibili gli episodi di The Crown 5: era da due anni che i fan della serie TV che racconta la vita e la storia della Regina Elisabetta II, e di conseguenza della famiglia reale inglese, attendevano l’uscita della nuova stagione. Come è noto la quinta stagione è anche la penultima, la serie TV si concluderà infatti con la sesta: ma quando esce The Crown 6? Che cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo ciclo di episodi? Chi saranno le attrici e gli attori protagonisti? A tutte queste domande proveremo a rispondere in questo articolo.

The Crown 6: uscita su Netflix

Tra l’uscita della quarta e la quinta stagione sono passati due anni e ne passeranno altrettanti tra l’arrivo su Netflix degli episodi della quinta stagione e di The Crown 6: l’uscita sulla celebre piattaforma on demand è prevista infatti per il 2024.

The Crown 5

The Crown 6: anticipazioni e trama

Qualche informazioni in più l’abbiamo riguardo alla trama di The Crown 6: gli ultimi dieci episodi della serie TV saranno ambientanti in un arco temporale che va dalla seconda metà degli anni ’90 ai primi anni 2000.

Nel 1997 l’evento che ha più sconvolto la Famiglia Reale inglese è stato la morte di Lady Diana in un incidente d’auto a Parigi: Netflix ha rivelato che non inscenerà la morte dell’ex moglie del Principe Carlo ma l’evento verrà trattato solo attraverso i dialoghi dei protagonisti nel momento in cui apprendono la notizia e nei giorni successivi. In pratica non si vedrà la scena dell’incidente mortale.

Uno dei nuovi personaggi che sarà introdotto in The Crown 6 sarà la giovane Kate Middelton, la futura moglie del Principe William.

The Crown 6: il cast della serie TV

A interpretare la Regina Elisabetta in The Crown 6 sarà sempre Imelda Staunton, Elizabeth Debicki vestirà i panni di Lady Diana, Rufus Kampa e Will Powell saranno invece il Principe William e il Principe Harry.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG