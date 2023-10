Ecco dove vedere Morgane Detective Geniale in streaming e in TV: tutti gli episodi dell’amatissima serie TV con Audrey Fleurot.

Una delle serie TV straniere che sta avendo il maggiore successo sui canali Rai negli ultimi anni è senza ombra di dubbio Morgane – Detective geniale. Si tratta di una serie TV francese che ha come protagonista principale Morgane, una donna delle pulizie che ha un quoziente intellettivo di 160 che si ritrova ad aiutare la polizia giudiziaria a risolvere alcuni casi molto complessi. La prima stagione è uscita nel 2021, la seconda nel 2023, la terza nel 2023. Vediamo ora dove vedere Morgane – Detective geniale in streaming (oltre che in TV) per non perdersi nemmeno un episodio (o rivedere i vecchi) di questa fiction.

Dove vedere Morgane in streaming e in TV

In TV gli episodi di Morgane – Detective geniale sono trasmessi su Rai 1 ma per chi non avesse la possibilità di vedere in diretta tutte le puntate o, più semplicemente, volessero rivederli (anche quelli delle precedenti edizioni) c’è la possibilità di vederli in streaming.

Morgane – Detective geniale

E allora dove vedere Morgane – Detective geniale in streaming (e gratis)? Su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: sia dal computer che dallo smartphone, sia dal tablet che dalla Smart TV. Ricordiamo inoltre che si può accedere a RaiPlay, sempre in maniera del tutto gratuita, o tramite il sito ufficiale oppure dall’app ufficiale.

Morgane – Detective Geniale: il cast della serie TV

La protagonista principale della serie TV, la Morgane Alvaro che dà anche il titolo alla fiction (Morgane – Detective geniale, ndr), è interpretata da Audrey Fleurot. Nel cast della serie TV troviamo anche Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Berangere McNeese, Cypriane Gardin, Noé Vandevoorde, Clotilde Hesme e Jeremy Lewin.