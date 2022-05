Ecco le location di Tutte lo vogliono, la commedia del 2015 con protagonisti Enrico Brignano e Vanessa Incontrada.

Nel 2015 è uscito nelle sale cinematografiche italiane Tutte lo vogliono, una divertente commedia diretta da Alessio Maria Federici. Come spesso capita nelle commedie, la trama si basa su una serie di incredibili equivoci: in questo caso Chiara, una donna che soffre di anorgasmia (un disturbo che non le permette di raggiungere l’orgasmo), seduce Orazio, un umile lavoratore in un negozio di animali, pensavo che sia un GPS, ovvero un Generoso Partner Sessuale che promette rapporti eccellenti e appaganti. Ma vediamo ora quali sono le location di Tutte lo vogliono.

Tutte lo vogliono: le location del film

Dove è ambientata la storia raccontata in Tutte lo vogliono? A Roma, ed è proprio nella Capitale che è stato principalmente girato il film. Ma non solo: regista, attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno anche viaggiato per altri posti dell’Italia. Tra le location del film c’è la splendida Villa Giulia, nei quali si svolge la scena del banchetto dove Chiara e Orazio, i due protagonisti, hanno un’accesa discussione.

Tra le altre location della commedia troviamo poi il laghetto di Villa Borghese, il Teatro di Villa Torlonia, Piazza della Repubblica. La scena della passeggiato con il maialino al guinzaglio è stata invece girata in Via Margutta.

Oltre che a Roma il film è stato girato in parte anche in Abruzzo: per esempio la scena del furgoncino è stata filmata a Campo Imperatore, nel massiccio del Gran Sasso.

Tutte lo vogliono: il cast del film

I protagonisti principali di Tutte lo vogliono, Chiara e Orazio, sono rispettivamente interpretati da Vanessa Incontrada e Enrico Brignano.

Nel cast della commedia diretta da Alessio Maria Federici sono inoltre presenti Giulio Berruti, Ilaria Spada, Gianna Paola Scaffidi, Massimo Bagnato, Andrea Perroni, Giovanna Rei, Massimiliano Vado e Magdalena Grochowska.

