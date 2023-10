Ecco quali sono le location di Anima gemella, la fiction di Canale 5 con protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli.

A partire da mercoledì 11 ottobre 2023 su Canale 5 va in onda una nuova fiction: Anima gemella. La prima stagione è formata da otto episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset in quattro puntate (e in altrettante settimane). Il protagonista è Carlo Bontempi che, dopo la morte della moglie, cerca di rifarsi una vita: anni dopo, prima di sposarsi con un’altra donna, attraverso una truffatrice che si finge una medium, entra realmente in contatto con la moglie deceduta. Vediamo ora quali sono le location di Anima gemella.

Anima gemella: le location della fiction

La storia raccontata in Amima gemella è ambientata a Torino ed è proprio nel capoluogo di regione del Piemonte che si trovano quasi tutte le location della fiction.

Daniele Liotti

Il centro storico della città ha ospitato le riprese per diverse settimane, sono state girate girate delle scene in Piazza Solferino, Piazza San Carlo, Piazza Statuto, via Cernaia, le vie del Quadrilatero Romano e poi ancora ai Murazzi e al Circolo canottieri del Po.

Non tutte le location di Anima gemella sono però a Torino, la fiction è stata girata anche a Lesa, in provincia di Novara, mentre gli studi cinematografici di Roma hanno ospitato le riprese degli interni.

Anima gemella: il cast della fiction

A vestire i panni del protagonista principale di Anima gemella, il chirurgo Carlo Bontempi, è Daniele Liotti. Chiara Mastalli è invece la medium Nina Caruso mentre Alice Torriani veste i panni della nuova fidanzata del protagonista, Margherita Bosio.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Stefano Santospago, Roberto Accornero, Stefano Fregni, Lucia Ceracchi, Anita Kravos, Donatella Bartoli, Stefania Rocca, Barbabra Bouchet, Urbano Barberini, Hossein Taheri e Davide Starava.