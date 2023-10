Ecco le location di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, il sequel della divertente commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Dopo il grande successo avuto da Come un gatto in tangenziale, nel 2021 è uscito il sequel della divertente commedia con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. E anche questo secondo film ha avuto un grande successo, tanto da essere premiato come Miglior commedia ai Nastri d’Argento. Vediamo ora quali sono le location di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: le location del film

Le location principale di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto sono principalmente due: il centro culturale su cui lavora Giovanni e la parrocchia nella quale presta sevizio civile Monica: i due luoghi, molto diversi tra loro anche dal punto di vista architettonico, sono distati pochi metri l’uno dall’altro.

Paola Cortellesi Antonio Albanese

Quella che viene presentato come il centro culturale è in realtà la stazione Teano della linea C della metropolitana di Roma, mentre la chiesa è quella di Santa Maria Madre della Misericordia ai Giordani. In realtà per le scene girate all’interno è stata scelta un’altra chiesa, quella di San Giuseppe di Frattocchie.

Tra le location di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto troviamo poi anche piazza San Giovanni in Laterano, la Galleria Borghese, la scala elicoidale che porta all’acquedotto Vergine, la Fontana di Trevi e la terrazza di Castel Sant’Angelo.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: il cast del film

I due protagonisti principali di Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, come detto in precedenza, sono Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nel cast del film troviamo poi anche Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Claudio Amendola, Sonia Bergamasco, Valentina e Alessandra Giudicessa, Alice Maselli e Simone De Bianchi.