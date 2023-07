Non è solo tornato con la versione estiva ma raddoppia con quella invernale: ecco quello che c’è da sapere su Temptation Island Winter 2023.

Dopo un anno di pausa e di assenza dal piccolo schermo, nel 2023 è tornato Temptation Island. Ma non solo con la classica edizione estiva. Il reality show, dove una serie di coppie si mette in gioco, raddoppia e torna anche in inverno con una nuova edizione: Temptation Island Winter 2023. E nella versione invernale ci sono anche diverse novità rispetto a quella estiva: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Temptation Island Winter 2023.

Temptation Island Winter 2023: conduttore

Per il momento non si hanno molte informazioni riguardo a Temptation Island Winter 2023, una delle poche cose certe è che la conduzione sarà affidata a Filippo Bisciglia, che conduce anche la versione classica.

Filippo Bisciglia

Temptation Island Winter 2023: location

La versione estiva di Temptation Island è ambientata all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, che si trova in provincia di Cagliari. Per Temptation Island Winter 2023, invece, la location che ospiterà le varie coppie, i tentatori e le tentatrici sarà uno chalet di montagna. Una location di certo più adatta per l’ambientazione invernale del programma. Qual è e dove si trova lo chalet di montagna che vedremo sul piccolo schermo non è invece ancora noto.

Temptation Istand Winter 2023: il cast

Per quanto riguarda il cast, i nomi dei protagonisti, dei tentatori e delle tentatrici, non ci sono ancora comunicazioni.

Dove vedere Temptation Island Winter 2023

A trasmettere Temptation Island Winter 2023 è Canale 5, l’emittente che trasmette anche le puntate dell’edizione classica del reality show.

Temptation Island Winter 2023: quando inizia

Quando inizia Temptation Island Winter 2023? E’ ancora presto per sapere quando si potrà vedere Temptation Island Winter in TV, quel che è certo è che il programma arriverà per la fine del 2023.