Volete partecipare come pubblico a una puntata di Pomeriggio 5? Ecco come fare per essere presenti nello studio d Myrta Merlino.

Lunedì 4 settembre 2023 è iniziata la nuova stagione di Pomeriggio 5, la prima senza Barbara D’Urso alla conduzione ma con al suo posto Myrta Merlino. Ma non è cambiata solamente la presentatrice del programma, ci sono anche diverse novità tra cui anche una che riguarda il pubblico in studio che è tornato dopo tre anni di assenza: ma non ci sono solamente meri spettatori dello show, il pubblico ora è parte attiva. Il pubblico di Pomeriggio 5, infatti, ora è “parlante”, può interagire con la conduttrice e con gli ospiti. Se volete partecipare come pubblico a Pomeriggio 5, vediamo ora come fare.

Come partecipare come pubblico a Pomeriggio 5

Come fare a partecipare come pubblico a Pomeriggio 5? Ci sono due modi per candidarsi: il primo è telefonare al numero 06 454 356 43 oppure al numero 376 192 81 39, il secondo è collegandosi al sito vivilavita.tv.

Myrta Merlino

Una volta che vi siete collegati al sito, andate nella sezione “Pubblico TV” che trovate nel menù in altro, poi cliccate su Pomeriggio Cinque e compilate il form in cui vi verrà chiesto di inserire i vostri dati: nome, cognome, età, numero di cellulare, indirizzo email e la provincia nella quale avete il domicilio. Così facendo invierete la vostra candidatura per partecipare a Pomeriggio 5 come pubblico.

Ricordiamo che tutte le puntate del programma di Myrta Merlino vanno in onda dagli studi Mediaset al Centro Palatino a Roma.

Quando va in onda Pomeriggio 5? Le puntate

Ricordiamo che le puntate di Pomeriggio 5 vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.55 alle ore 18.45, ovviamente sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset: Canale 5.