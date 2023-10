Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di lunedì 9 ottobre? Ecco i dati.

Nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, lo scontro in tv è stato tra Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con l’attrice Vanessa Scalera, sul primo canale Rai e il Grande Fratello su Canale 5 che con questa edizione ‘non trash’ sembra aver perso parecchi ascoltatori. Vediamo nel dettaglio i numeri che hanno registrato questi due programmi e quelli delle altre reti generaliste. Ecco i dati auditel.

Sul podio: ‘Imma Tataranni’ imbattibile

Al primo posto, forse è quasi scontato dirlo, abbiamo su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore interpretata da Vanessa Scalera che ha registrato 4.371.000 telespettatori pari al 25,49%. Su Canale 5 il Grande Fratello con Alfonso Signorini al timone ha ottenuto uno share del 17,88% con 2.435.000 spettatori. Su Rai 3 Presa Diretta ha invece registrato 1.291.000 spettatori pari a uno share del 6,51%.

Vanessa Scalera

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Italia 1 Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen è stato visto da 1.217.000 spettatori e registrato uno share del 6,83%. Quarta Repubblica su Rete 4 condotto da Nicola Porro ha ottenuto 845.000 spettatori con uno share del 5,78%. Little Big Italy su canale Nove ha registrato 481.000 spettatori pari al 2,5% di share.

Su La 7 The imitation game ha interessato 473.000 telespettatori pari a uno share del 2,62%. Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, condotto da Max Giusti e con ospiti vip tra cui nella puntata di ieri Lodovica Comello e Anna Tatangelo, in onda sul secondo canale Rai ha invece registrato uno share del 2,89% con 446.000 spettatori. Infine il film di 007 No time to die su TV 8 ha ottenuto uno share dell’1,8% con 384.000 spettatori.