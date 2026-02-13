Adriano Celentano torna sui social con un video che mostra com’è oggi a 87 anni: un’immagine intensa e una frase iconica.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il ritorno sui social di Adriano Celentano cattura subito l’attenzione. Il Molleggiato riappare con un video potentissimo, che mette a confronto il passato di Rock Economy con una sua immagine attuale, mostrando com’è oggi a 87 anni. Ecco, a seguire, le sue parole.

Adriano Celentano torna sui social

Nel video pubblicato sui social, Adriano Celentano affianca la sua immagine attuale a scene live dall’Arena di Verona del 2012, quando Rock Economy segnò un vero evento mediatico. Le immagini d’archivio, accompagnate dalle note di “Soli“, mostrano la sua energia sul palco e riportano alla memoria le due serate dell’8 e 9 ottobre 2012, momento simbolico del suo ritorno dopo diciotto anni lontano dai palchi.

Quel progetto non fu soltanto un concerto: univa musica, monologhi e riflessioni sociali, mostrando Celentano come artista capace di parlare al pubblico anche fuori dai confini della performance.

Com’è oggi il Molleggiato: la foto

Il nuovo video pubblicato su Instagram si chiude con una foto recente del Molleggiato. È un’immagine di Adriano Celentano che colpisce immediatamente: il volto mostra inevitabilmente i segni degli anni, ma ciò che emerge con forza è quello sguardo che, anche oggi, rimane incisivo, profondo, riconoscibilissimo.

Il suo ritorno è accompagnato da una frase che è già virale: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!“. Ironia pura, tipica del suo stile, un modo brillante per affermare che sì, il tempo passa, ma il suo spirito rimane imprevedibile e irriducibilmente rock’n’roll. A 87 anni, continua a scegliere tempi e modi solo suoi, confermando una presenza che resta unica e impossibile da ignorare.

Ecco, a seguire, il video condiviso nel suo profilo su Instagram: