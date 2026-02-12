Sanremo 2026, quanto guadagna Tiziano Ferro: le cifre da urlo del cachet

Sanremo 2026, quanto guadagna Tiziano Ferro come super ospite: le cifre ipotizzate sul cachet per la prima serata del Festival.

Con il Festival alle porte, si rivelano sempre più dettagli sul cartellone artistico atteso per la kermesse del 2026. Tra le presenze annunciate spicca quella di Tiziano Ferro, super ospite della prima serata di martedì 24 febbraio. Ma la domanda che molti si pongono è una sola: quanto guadagna per salire sul palco dell’Ariston?

Il ritorno di Tiziano Ferro a Sanremo dopo sei anni

Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma che molti fan aspettavano: Tiziano Ferro sarà super ospite della prima serata di martedì 24 febbraio al Festival di Sanremo 2026. L’ultima volta che il cantautore è salito sul palco dell’Ariston risale a sei anni fa, nell’edizione 2020 diretta da Amadeus.

Si tratta di un momento particolarmente significativo per l’artista, perché il 2026 segna i 25 anni dalla prima esecuzione di Xdono su Rai Uno, avvenuta sotto la conduzione di Carlo Conti a Domenica In. Un anniversario importante che il cantante ha scelto di celebrare proprio a Sanremo, accettando l’invito con entusiasmo.

Il possibile cachet come super ospite a Sanremo 2026

Oltre all’aspetto artistico di Tiziano Ferro, uno dei temi che più incuriosisce il pubblico riguarda il compenso previsto per la sua partecipazione come super ospite. Al momento la cifra ufficiale non è stata comunicata.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate da Radio Capital in riferimento alla scorsa edizione, i super ospiti avrebbero ricevuto un compenso simile a quello dei co-conduttori. Sempre secondo quanto emerso, nella precedente edizione artisti come Jovanotti, avrebbero percepito cifre in linea con questa fascia.

Per questo motivo, nel caso il cantante di Xdono per l’edizione 2026 si ipotizza un cachet compreso tra i 20.000 e i 40.000 euro. In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali, resta dunque questa ipotesi.