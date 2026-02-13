Alicia Keys ed Eros Ramazzotti saranno ospiti a Sanremo 2026. Un’anteprima mondiale dal vivo di due artisti uniti dalla passione per la grande musica.

Alicia Keys ed Eros Ramazzotti saliranno sul palco dell’Ariston. Già da giorni circolavano i nomi dei due artisti fra i grandi ospiti del Festival. Carlo Conti ha annunciato la presenza del cantante italiano e della star americana nella serata di giovedì 26 febbraio. Molto più di un’ospitata, ma una grande esibizione per celebrare i 40 anni di carriera di Ramazzotti.

I 40 anni di carriera di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico anche nel panorama internazionale. La sua partecipazione al Festival in qualità di ospite coincide con un periodo importante della sua carriera. Il 14 febbraio, infatti, debutterà con il suo nuovo progetto live “Una Storia Importante World Tour”, partendo da Parigi.

Il ritorno sul palco di Sanremo sarà un modo per celebrare i 40 anni di “Adesso tu”, brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1986.

Alicia Keys e Ramazzotti ospiti al Festival

Manco pochi giorni all’inizio del Festival e Carlo Conti sta man mano annunciando i nomi degli ospiti che saliranno sul palco nel corso delle cinque serate. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Alicia Keys è l’ospite internazionale di Sanremo 2026.

Come ipotizzato nel corso degli giorni scorsi, l’artista statunitense duetterà con Eros Ramazzotti, intonando una nuova versione de L’Aurora. I due cantanti saranno presenti nella serata di giovedì 26 febbraio.

Keys, super star con Grammy Awards all’attivo, non si limiterà ad accompagnare con la voce Ramazzotti, ma ha partecipato alla rielaborazione della melodia.

Per la cantautrice non si tratta solo di un progetto professionale, ma di un vero e proprio omaggio alla musica italiana. La partecipazione al Festival rappresenta per la super star un ritorno alle origini italiane, avendo i nonni siciliani.