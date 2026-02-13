Grande Fratello riparte con Ilary Blasi: spuntano i nomi delle due super opinioniste

Il Grande Fratello torna a marzo con un’edizione rinnovata e Ilary Blasi alla conduzione. Spuntano le prime indiscrezioni sulle possibili opinioniste.

Nonostante il caos innescato dal caso Signorini, Grande Fratello continua. A partire da metà marzo il reality show torna con un’edizione rinnovata, che vedrà Ilary Blasi alla conduzione. Il programma avrà una durata di circa sei settimane, e al momento la produzione è alla ricerca dei concorrenti ideali. Nelle ultime ore stanno circolando le indiscrezioni riguardo i nomi delle opinioniste che affiancheranno la conduttirce.

Il ritorno del Grande Fratello

Dopo anni di stop, Ilary Blasi torna al timone di Grande Fratello. Il reality show più longevo d’Italia torna su Canale 5 con un’edizione completamente rinnovata nello stile e nella durata. Il programma dovrebbe andare in onda per circa sei settimane e con ritmi molto più intensi.

Al momento non è stato ancora ufficializzato il cast, ma a quanto pare oltre ai concorrenti Nip dovrebbero entrare nella casa anche personaggi del mondo dello spettacolo.

L’indiscrezione sui nomi delle opinioniste

La nuova versione del Grande Fratello dovrà puntare anche sugli opinionisti presenti in studio. Affari Italiani ha riportato un’indiscrezione, secondo cui ad affiancare Ilary Blasi potrebbero esserci Selvaggia Lucarelli e Cesara Bomanici.

La conduttrice del TG 5 sembrerebbe pronta a tornare in tv dopo un periodo di pausa. Per Lucarelli, invece, si tratterebbe della prima esperienza come opinionista del reality show. Tuttavia va considerato che il prossimo autunno sarà nuovamente su Rai1 in qualità di giudice di Ballando con le stelle, e dunque la sua presenza al GF non è così scontata.

Stando sempre a quanto riporta Affari italiani potrebbero esserci delle novità anche sulla serata di messa in onda. I vertici della quinta rete starebbero valutando l’ipotesi di collocare il reality show il lunedì sera. Se così fosse il GF potrebbe debuttare il 16 marzo. Tuttavia sembra che Endemol, casa di produzione del programma, vorrebbe tardare anche se di poco la partenza, in modo da definire con più calma il cast.