In arrivo un’edizione rinnovata del Grande Fratello con la conduzione di Ilary Blasi: trapelano le prime foto della nuova Casa, ecco come sarà.

Nonostante il caos innescato dal caso Signorini, Grande Fratello continua. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 a partire da metà marzo. Al timore ci sarà Ilary Blasi, che torna alla conduzione del programma dopo anni di stop. Nuova immagine per il reality e nuova casa per i concorrenti: ecco le prime foto degli spazi che ospiteranno i partecipanti.

Il Grande Fratello torna con un’edizione rinnovata: le novità

Nonostante l’addio di Alfonso Signorini, i vertici di Canale 5 hanno scelto di puntare ancora una volta su Grande Fratello, affidando la conduzione a Ilary Blasi. Stando alle prime indiscrezioni trapelate si tratterà di un’edizione rinnovata, con ritmi più intensi e una durata di 6 settimane complessive. Il noto reality tornerà in onda a partire dalla metà di marzo.

Alcuni rumors riferiscono che a varcare la porta della casa più chiacchierata d’Italia saranno non solo Nip, ma anche numerosi volti del mondo dello spettacolo. Fra i nomi dei possibili vip che prenderanno parte a questa edizione del Grande Fratello ci sono quelli di Alessandra Mussolini e Ilona Stalker.

Novità anche fra gli opinionisti. Stando sempre ad alcune indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi giorni, Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbero approdare nella prima serata di Canale 5 come voci taglienti del reality show.

Il restyling della casa del Grande Fratello: le immagini

Edizione nuova, casa nuova. A quanto pare anche lo spazio che ospiterà i concorrenti avrà una nuova immagine. Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato lo scatto del loft in cui soggiorneranno i partecipanti del reality.

A giudicare dagli scatti, sono in corso alcuni lavori di modifica degli ambienti per rendere la casa del Grande Fratello più bella ed accogliente.

L’idea di restaurare la casa potrebbe essere legata all’esigenza di dare una nuova immagine al programma dopo la vicenda Signorini.