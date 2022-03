Su Nove va in onda la docu-serie Denise: nelle puntate viene raccontata la storia della piccola Denise Pipitone scomparsa nel 2004.

Quello riguardante la scomparsa di Denise Pipitone è stato uno dei casi di cronaca che più ha tenuto in apprensione l’opinione pubblica negli ultimi anni. La storia della scomparsa della bambina è raccontata da Denise, la docu-serie in onda su Nove che fa parte del ciclo d’attualità “Nove Racconta”. La serie TV è composta da quatto puntate che sono disponibili anche on line sulla piattaforma streaming Discovery +. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Denise.

Denise: la serie TV

La serie TV Denise è diretta dal regista Vittorio Moroni ed è stata scritta da Simona Dolce. “La storia è abitata da personaggi e conflitti talmente potenti da ricordare una tragedia greca, una tragedia greca che si celebra in una sorta di Truman show” ha spiegato il regista parlando proprio della sua docu-serie.

Denise Pipitone Piera Maggio

“Mi sono avvicinato a questa storia con il timore di poter essere assordato dal fracasso roboante che la vicenda è ancora in grado di provocare… e mi sono convinto che narrare ancora una volta questa storia fosse importante, a condizione di ricavare uno spazio che ospitasse la moltitudine dei punti di vista antagonisti e che mi permettesse di restituire il riverbero interiore che questi avvenimenti e questi anni hanno generato nell’animo delle persone coinvolte” ha spiegato sempre Vittorio Moroni.

La storia della scomparsa di Denise Pipitone è raccontata anche attraverso alcune interviste, come quelle al fratello Kevin, alla nonna Francesca e al padre Toni.

Denise: la storia vera dietro la serie TV

La piccola Denise Pipitone è scomparsa la mattina del 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani: all’epoca la bambina aveva solo quattro anni.

Nel corso degli anni ci sono state varie segnalazioni su possibili avvistamenti della bambina ma le varie piste si sono sempre rivelate infondate e riguardo a dove si trovi Denise Pipitone aleggia ancora il mistero.

