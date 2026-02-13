Jacqueline Luna rompe il silenzio su Ultimo: il messaggio per San Valentino dice tutto

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, rompe il silenzio sulla presunta crisi con Ultimo: il post per San Valentino spazza via ogni gossip.

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni con relative smentite, Jacqueline Luna Di Giacomo è tornata sull’argomento, dimostrando che non c’è nessuno crisi fra lei ed Ultimo. Un gesto semplice, ma che sottolinea la solidità del loro rapporto. La compagna del cantante ha pubblicato un post in occasione della “Festa degli innamorati”.

Le voci di crisi fra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Tuttavia, nel corso delle ultime settimane, la loro relazione è stata più volte al centro dei gossip. Stando ad alcune voci i due avrebbero affrontato una crisi, tanto da essere vicini alla rottura. I pettegolezzi hanno parlato anche di un possibile flirt fra Jacqueline Luna e l’attore Matteo Paolillo.

In occasione del 30esimo compleanno di Ultimo, la 25enne ha scelto di rompere il silenzio con un gesto molto significato. La ragazza ha pubblicato un post di auguri per il compagno, esprimendo parole piene d’amore.

Jacqueline Luna e il post che cancella ogni sospetto

Nonostante il post di auguri per il compagno cancellasse ogni sospetto di allontamento o tradimento, i pettegolezzi su Ultimo e Jacqueline Luna non si sono fermati.

La figlia di Heather Parisi ha pubblicato un nuovo post su Instagram, rivolgendosi al compagno. Di Giacomo ha postato un video in cui si vede un cavallo, una delle sue più grandi passioni. Il post è accompagnato dalla didascalia “semplice idea regalo per San Valentino” ed ha poi taggato il fidanzato scrivendo: “Io te la butto lì”.

Le parole della ragazza lasciano intendere che i due festeggeranno insieme la “Festa degli innamorati” e non c’è dunque alcuna rottura all’orizzonte.