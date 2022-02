Se il buon giorno si vede dal mattino, Matteo Lai ha una luminosa carriera davanti: dopo Sorrentino, recita in Volevo fare la rockstar.

Matteo Lai è un ragazzo dalle rosee prospettive. Partito dal basso, ha avuto il coraggio di perseguire i propri sogni, sia da attore che da musicista. Senz’altro la strada era tutta in salita, irta di ostacoli lungo il cammino. Eppure, non si è mai perso d’animo e – come dichiarato da lui stesso in un’intervista – ormai non sogna nemmeno più nel mondo della recitazione. Perché i progetti hanno trovato coronamento e lo spazio concesso promette di riservargli tante altre soddisfazioni in futuro. Ecco chi è, quali sono le tappe principali della carriera fin qui maturata e qualche curiosità su di lui.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Matteo Lai: biografia e carriera

Nasce il 27 aprile 1989, sotto il segno zodiacale del Toro, a Roma. Consegue la laurea triennale in Psicologia alla Sapienza. Successivamente studia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e, nel 2015, ha un doppio impegno: uno al cinema, nel film Io e lei di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy e Sabrina Ferilli; uno in tv, nella serie The Young Pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Cécile de France e James Cromwell. Quindi, appare nel lungometraggio La scorta di Borsellino – Emanuela Loi, la storia della prima donna poliziotto a morire mentre prestava servizio, con Greta Scarano e Riccardo Scamarcio. Non meno rilevante la parentesi in Un passo dal cielo 4, con Terence Hill, dove presta il volto a Gabriele Modini, protagonista di puntata.

Quand’è il 2017 recita in Loro di Paolo Sorrentino, Fabrizio De André – Principe libero di Luca Facchini (interpreta il Segretario Quagliari), nonché nell’opera teatrale Enrico IV di Carlo Cecchi. Sul piccolo schermo ha maggiori opportunità di mettersi in mostra, tant’è che entra nel cast di Volevo fare la rockstar. Qui impersona Don Fulvio, un prete anticonvenzionale, componente della band di Olivia (Valentina Bellè). Seguono i ruoli in Petra, Leonardo e Il Generale Dalla Chiesa. Incarna, inoltre, Antonio, in Carosello Carosone, titolo che celebra la vita di Renato Carosone.

Matteo Lai: la vita privata

Vive ancora a Nepi, in provincia di Viterbo, dove è cresciuto. Attivo su Instagram, non è dato sapere né lo status sentimentale né il patrimonio.

5 curiosità su Matteo Lai

– Suo zio è Roberto D’Antonio, conosciuto come il parrucchiere dei divi: tra i clienti annovera personaggi del calibro di Claudia Gerini, Renato Zero, Fiorello, Fanny Ardant, oltre a esponenti nel panorama politico ed economico italiano.

– Ha fondato una compagnia teatrale, intitolata Sette fondatori, con sede a Nepi per cui cura anche la regia.

– Si è aggiudicato il premio Siae nel 2014 per un lavoro di Ascanio Celestini.

– Da compositore spera di dedicarsi un giorno alla creazione di colonne sonore per film e serie tv.

– A RB Casting Maria Sole Tognazzi lo ha inserito nel 2017 tra gli attori da tenere d’occhio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG