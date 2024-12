Dalla promessa di Barbara D’Urso alle polemiche su Diletta Leotta: i gossip della settimana

Anche durante le feste di Natale non sono mancate le notizie dal mondo dello spettacolo e dei social. Ecco i migliori gossip della settimana.

Sono state tantissime le notizie arrivate nei giorni delle festività di Natale. Dal mondo dello spettacolo e della tv, ma soprattutto dai social, infatti, non sono mancati i colpi di scena, le polemiche e molto altro. A prendersi la scena qualche polemica per alcune foto di Diletta Leotta ma anche una particolare “promessa” fatta da Barbara D’Urso. Vediamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 23 al 27 dicembre 2024.

I gossip della settimana: la promessa di Barbara D’Urso

Partiamo da Barbara D’Urso e dal Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia ricevuto. Carmelita ha avuto la visita speciale dell’inviato del tg satirico Valerio Staffelli. Durante lo scambio di battute, la donna si è lasciata andare ad una promessa…

Barbara D’Urso

La bella Barbara, infatti, al netto di una frecciatina lanciata alla trasmissione Pomeriggio 5, ha spiegato di voler fare ritorno in televisione e lo ha detto senza giri di parole…

L’annuncio di Bianca Guaccero a Sanremo 2025

Bianca Guaccero

La settimana era iniziata anche con il bellissimo annuncio di Bianca Guaccero. La fresca vincitrice di Ballando con le Stelle 2024 con Giovanni Pernice, infatti, ha annunciato la sua presenza al Festival di Sanremo 2025.

Manuel Bortuzzo e la nuova fidanzata allo scoperto

Manuel Bortuzzo

Nei primi giorni della settimana era arrivato anche un bellissimo e dolce annuncio, soprattutto considerando la storia del protagonista. Manuel Bortuzzo, infatti, ha svelato di avere una nuova fidanzata… La giovane si chiama Costanza e tra i due è stato praticamente un colpo di fulmine.

La foto di Diletta Leotta: polemica a Natale

Diletta Leotta

Non sono mancate anche delle polemiche e delle critiche in questi giorni. Chiedere a Diletta Leotta che nel giorno di Natale ha condiviso alcune foto insieme alla famiglia ma ha ricevuto commenti di haters spiacevoli.

In particolare ha fatto discutere uno scatto del lato B della bella conduttrice che, a detta di alcuni, sarebbe stato ritoccato e sarebbe risultato sproporzionato…

Il messaggio di fine 2024 di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Mix di senzazioni ed emozioni in questo finale di 2024 per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale, infatti, ha condiviso un filmato riassuntivo dell’anno appena trascorso. Non sono mancati i momenti di gioia ma anche, e soprattutto, le difficoltà e le lacrime testimoniate in alcuni passaggi della clip pubblicata…