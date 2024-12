Bianca Guaccero annuncia la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025: è ancora mistero sul suo ruolo nella kermesse.

Sabato 21 dicembre Bianca Guaccero ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle insieme al suo insegnante (e nuova fiamma) Giovanni Pernice. Dopo la gioia della vittoria ne è presto giunta un’altra: la conduttrice televisiva ha annunciato un nuovo progetto inaspettato.

L’attrice ha annunciato che a febbraio la vedremo sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025. Ma quale sarà il suo ruolo? Scopriamo che cosa ha annunciato.

Bianca Guaccero torna a Sanremo: l’annuncio

Bianca Guaccero si prepara a calcare nuovamente il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2025. L’attrice e conduttrice pugliese ha annunciato la notizia durante il Tg1 delle ore 20 di domenica 22 dicembre, e ha rivelato che il ritorno è avvenuto grazie a una proposta ricevuta da Carlo Conti.

“Avevo 27 anni quando sono stata a Sanremo per la prima volta, e torno oggi a 43 perché Carlo mi ha chiamata proponendomi questa opportunità” ha dichiarato Bianca con entusiasmo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La Guaccero era stata co-conduttrice della kermesse nel 2008 accanto a Pippo Baudo e Piero Chiambretti. Il suo nuovo ruolo al Festival non è ancora stato ufficializzato, ma si vocifera che possa affiancare Alessandro Cattelan al Prima Festival, il programma che anticipa ogni sera la gara musicale.

Un anno magico per Bianca Guaccero: da Ballando a Sanremo

La chiamata di Carlo Conti arriva in un periodo particolarmente felice per Bianca Guaccero. Solo pochi giorni fa, l’artista ha trionfato a Ballando con le Stelle, vincendo in coppia con il ballerino Giovanni Pernice.

La competizione è stata intensa, con Federica Pellegrini e Federica Nargi che si sono classificate rispettivamente al secondo e terzo posto.

Durante la trasmissione, Bianca non ha solo conquistato il pubblico con il suo talento, ma ha anche trovato l’amore. Lei e Giovanni Pernice hanno raccontato del loro legame speciale, accennando perfino a un possibile matrimonio. “Stiamo decidendo dove farlo, tra la Puglia e la Sicilia” hanno confidato a Domenica In.