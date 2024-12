Fabio Fazio manda un messaggio ai “colleghi” della Rai ma fa una clamorosa gaffe: il pubblico rimane spiazzato.

Fabio Fazio, celebre conduttore di Che Tempo Che Fa, ha concluso l’ultima puntata del 2024 con un momento che ha sorpreso il pubblico. Un momento che ha colto tutti di sorpresa e che ha messo in luce un lato nascosto del famoso conduttore.

Ricordiamo che Fazio ha detto addio alla Rai dopo anni di collaborazione, per passare a Discovery. Eppure, qualche dettaglio del passato continua a riempire la mente del conduttore. Scopriamo che cosa è successo.

Fabio Fazio: il messaggio inaspettato alla Rai

Durante i saluti finali della puntata del 22 dicembre, in onda sul Nove, Fazio ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. Nel congedarsi dagli spettatori, ha dichiarato: “Buon Natale a tutti i miei colleghi della Rai…“.

Immediati i commenti e le risate dei presenti al Tavolo, il popolare segmento del programma. Realizzando l’errore, il conduttore si è corretto con un sorriso: “Della Rai… del Nove, di questa trasmissione. Ho sbagliato“.

Qui il video dell’episodio.

La gaffe arriva poco più di un anno dopo il clamoroso addio di Fabio Fazio alla Rai, avvenuto nel maggio 2023. Dopo oltre 40 anni di carriera nella televisione pubblica, il conduttore ha scelto di trasferirsi al Nove, segnando una svolta significativa per il suo programma.

Da allora, Che Tempo Che Fa ha continuato a registrare ottimi risultati, dimostrando che il format mantiene intatto il suo appeal anche fuori dalla Rai.

Fabio Fazio: il lapsus in diretta

In pochi mesi il programma di Fazio è diventato uno dei pilastri del Nove, rafforzando il brand grazie a una mossa che ha fatto discutere e che rimane uno degli eventi più significativi nella televisione italiana degli ultimi anni.

L’episodio dimostra che anche i conduttori più esperti, come Fabio Fazio, non sono immuni ai lapsus. Per il pubblico, però, questi momenti rappresentano un’occasione per vedere il lato umano e autentico dei volti noti del piccolo schermo.

Adesso i telespettatori attendono il ritorno del programma a gennaio 2025.