Grave lutto colpisce il mondo della musica: addio all’iconica Alfa Anderson, voce indimenticabile degli Chic.

Alfa Anderson, una delle voci più indimenticabili degli Chic, è morta all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata sui social da Nile Rodgers, cofondatore del gruppo, con un toccante messaggio: “Grazie per tutto“. Anderson ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica disco e ha prestato la sua voce a brani leggendari come Le Freak, Good Times e My Forbidden Love.

Alfa Anderson: una vita dedicata alla musica

Nata ad Augusta, in Georgia, il 7 settembre 1946, Alfa Anderson ha iniziato a manifestare il suo talento musicale fin dalla tenera età. Si racconta che abbia scritto la sua prima canzone a soli tre anni. Dopo aver coltivato la passione per il canto nei cori scolastici, la sua carriera professionale ha avuto una svolta nel 1976, quando ha debuttato alla Carnegie Hall come cantante di supporto per Cannonball Adderley.

Qui l’annuncio della scomparsa pubblicato da Nile Rodgers.

L’incontro con Luther Vandross si rivelò decisivo per la sua carriera. Fu proprio lui a incoraggiarla a fare un’audizione per gli Chic, appena formati da Nile Rodgers e Bernard Edwards.

Anderson entrò ufficialmente nel gruppo nel 1977 e registrò il primo album autoprodotto per poi diventare la voce principale dopo l’uscita di Norma Jean Wright nel 1978.

Durante la sua permanenza con gli Chic, Alfa Anderson contribuì non solo al successo della band, ma anche a progetti collaterali, tra cui album di artisti come Diana Ross e le Sister Sledge, prodotti sempre da Rodgers ed Edwards.

Le reunion e il ricordo di una leggenda

Nonostante il primo scioglimento degli Chic nel 1983, Anderson tornò a esibirsi con la band in diverse occasioni durante gli anni ’90. La sua voce e la sua presenza scenica hanno continuato a incantare il pubblico.

Con la sua scomparsa, il mondo della musica perde una voce straordinaria e una donna di immenso talento.