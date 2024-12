Manuel Bortuzzo ha trovato l’amore con Costanza Di Stefano: il nuotatore rivela i dettagli della loro relazione.

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo della vita privata di Manuel Bortuzzo per via dell’accusa per stalking fatta contro la sua ex fidanzata Lulù Selassié. Per il nuotatore non è stato un periodo semplice, e le presunte “persecuzioni” dell’ex gieffina hanno portato Bortuzzo persino a pensare di dire addio al nuoto.

Ma adesso Manuel ha un nuovo amore con cui ha riscoperto la sua passione per lo sport. Ma non solo. Ora sembra pronto ad andare avanti e a mettere alle spalle il rapporto altalenante con Lulù.

Chi è la misteriosa donna che ha conquistato il suo cuore? Lo ha rivelato lo stesso Manuel in un’intervista a Chi.

Manuel Bortuzzo: la storia con Costanza Di Stefano

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che ha commosso l’Italia con la sua forza e determinazione, ha ritrovato la serenità accanto alla sua nuova fidanzata, Costanza Di Stefano.

La storia con Costanza, studentessa romana trasferitasi a Firenze per motivi di studio, è iniziata in modo del tutto inaspettato la scorsa estate. “L’ho notata in un video su TikTok. Mi ha fatto ridere così tanto che ho deciso di scriverle” ha raccontato Bortuzzo.

“Parlava delle difficoltà di un romano a parlare il dialetto toscano, ed è stato subito irresistibile“. Nonostante inizialmente Costanza fosse scettica, i due hanno iniziato a chiacchierare e a conoscersi meglio, fino a costruire una relazione speciale.

Da quel messaggio, è nato un legame che li ha portati, pochi mesi dopo, a organizzare una romantica vacanza alle Seychelles.

La storia d’amore tra Manuel e Costanza

La giovane, che studia design allo IED di Firenze, ha dimostrato di essere una persona su cui Manuel può fare affidamento: “Sa tutto di me, posso essere completamente sincero con lei“.

Dopo un periodo di difficoltà, Manuel sembra aver trovato finalmente il giusto equilibrio. La vacanza alle Seychelles non è stata solo una fuga romantica, ma un modo per conoscersi ancora più a fondo: “Abbiamo rispettato gli spazi dell’altro anche su un’isola. È stato meraviglioso“.