Grande Fratello, Luca Calvani in lacrime dopo il messaggio del compagno

Luca Calvani scoppia in lacrime al Grande Fratello dopo il messaggio intenso del compagno Alessandro su Jessica Morlacchi.

La puntata del Grande Fratello del 23 dicembre ha regalato al pubblico grandi momenti di forte intensità emotiva. Tra i protagonisti della serata c’è stato Luca Calvani, che ha ricevuto un toccante messaggio dal suo compagno Alessandro, in risposta alle vicende che lo hanno coinvolto con Jessica Morlacchi. Il confronto tra Luca e Jessica aveva già acceso i riflettori sul loro rapporto, ma è stato il gesto di Alessandro a lasciare il segno. Scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: il messaggio di Alessandro

Con una lettera emozionante, Alessandro ha espresso i suoi pensieri sul comportamento di Luca, e ha chiesto chiarezza oltre a confermare il suo amore.

Qui il video del messaggio di Alessandro.

Le parole del compagno hanno profondamente emozionato il gieffino e il pubblico: “Non voglio che questa situazione venga travisata. Devi affrontarla con maturità. Io credo in noi“.

Questo gesto ha scosso profondamente Luca, che, visibilmente commosso, ha risposto direttamente durante la puntata.

La risposta di Luca al compagno Alessandro

“Gli rispondo che questa settimana ho fatto qualche follia. Ero pronto a buttare via tutto. Lui ha incassato tanto, quando in passato io negavo la sua presenza. Se per qualche ragione, leggerezza e sentirmi connesso a qualcuno e non sono corso ai ripari e sono stato presuntuoso, mi dispiace” ha detto Calvani.

Dopo che l’attore ha ammesso alcune sue leggerezze e ha espresso il suo pentimento, ha aggiunto: “Mi dispiace per le mie azioni. So che lui è forte e non merita di dubitare del mio amore“.

Le lacrime di Luca dimostrano la sincerità dei suoi sentimenti e la volontà di ricostruire la fiducia con il suo compagno.

Riuscirà Luca a sistemare le cose e chiarire quando accaduto nelle scorse settimane con Jessica Morlacchi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.