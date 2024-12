A pochi giorni dalla nascita del figlio Thiago, Fabrizio Corona immortala l’incontro tra il nuovo arrivato e il fratellone Carlos.

Appena tre giorni fa Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno dato il benvenuto al piccolo Thiago, che ha reso per la prima volta mamma lei e papà bis lui. Dopo l’annuncio della nascita del bambino, Fabrizio ha sorpreso i fan con un altro momento emozionante: quello dell’incontro tra Carlos e Thiago, i due figli dell’ex re dei paparazzi.

Con ben 22 anni di differenza, Carlos ha conosciuto il piccolo fratellino in una scena immortalata dal papà. Scopriamo tutti i dettagli.

Fabrizio Corona: il video dell’incontro

Nel video pubblicato, Carlos tiene teneramente in braccio il bebè, con uno sguardo pieno di gioia e affetto. Fabrizio, seduto accanto a lui, lo incoraggia dicendo: “È festa oggi. È nato tuo fratello“.

Fabrizio Corona presenta Thiago: emozionante incontro con il suo neonato 👶 pic.twitter.com/N134lCiS6A — Sebastiano Carpino (@sebuccio91) December 22, 2024

Il momento è stato reso ancora più speciale dalla presenza dell’avvocato storico di Corona, Ivano Chiesa, scelto come padrino di Thiago.

Fabrizio Corona aveva annunciato la nascita del suo secondo figlio durante il weekend, condividendo un altro video in cui appariva sorridente con il piccolo Thiago tra le braccia. Tuttavia, solo pochi mesi fa, l’ex re dei paparazzi aveva rivelato in un’intervista a Novella 2000 di desiderare una femminuccia, affermando: “Non lo voglio un maschio. Se proprio sarà maschio, lo chiamerò Fabrizio Corona Junior“.

Carlos: un fratello maggiore emozionato e orgoglioso

Carlos, figlio nato dal matrimonio di Fabrizio con Nina Moric, sembra aver accolto con entusiasmo il suo nuovo ruolo di fratello maggiore. La scena condivisa da Corona ha toccato il cuore di migliaia di fan, che non hanno esitato a riempire il post di commenti affettuosi e congratulazioni.

La nascita di Thiago rappresenta per Fabrizio un nuovo inizio e una tappa significativa nella sua vita familiare.