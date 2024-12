Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: il tatuaggio della vittoria a Ballando con le Stelle

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice celebrano la vittoria a Ballando con le Stelle con un tatuaggio: la foto sorprende i fan.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno suggellato la loro vittoria a Ballando con le Stelle con un gesto indelebile: un tatuaggio condiviso. Dopo mesi di allenamenti e un viaggio emozionante, la coppia ha deciso di celebrare l’evento tatuandosi la data della vittoria, il 21 dicembre 2024, un giorno che rappresenta non solo il trionfo sulla pista da ballo, ma anche un momento speciale nella loro vita. Ma scopriamo i dettagli.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: il significato del tatuaggio

Bianca, emozionata, ha condiviso una serie di foto su Instagram: “E come potremmo mai dimenticare quella data che proprio voi avete reso incancellabile? Grazie di tutto“.

Il tatuaggio scelto da Bianca e Giovanni non è solo un segno di celebrazione, ma anche un simbolo del loro legame. La coppia ha dimostrato una straordinaria intesa durante tutta l’edizione di Ballando con le Stelle, conquistando il cuore del pubblico e dei giudici.

Bianca Guaccero: il messaggio per i fan

Sul polso di Giovanni, però, spicca anche un altro dettaglio intrigante: una seconda data, il 18 dicembre 2021. Questo giorno segna un’altra vittoria importante per il ballerino, quella a Strictly Come Dancing, la versione britannica di Ballando, in coppia con l’attrice Rose Ayling-Ellis.

Bianca ha concluso il suo messaggio social con un augurio speciale ai fan: “Sorridete e sognate, contro tutto! Non perdete mai di vista la meta“.

Il tatuaggio, tuttavia, non è solo un ricordo della vittoria, ma un monito per non arrendersi mai, oltre che un simbolo del nuovo amore sbocciato sulla pista da ballo del programma televisivo di Rai1 che li ha fatti incontrare.

Sotto al post centinaia di fan hanno commentato augurando tanta felicità a entrambi oltre agli auguri di buon Natale.