Tutto su Silvia Toffanin: la vita privata, la carriera e le curiosità sulla conduttrice

Tutto su Silvia Toffanin: Piersilvio Berlusconi, la vita privata, la carriera e le curiosità su di lei!

Dopo una carriera come modella e valletta televisiva, Silvia Toffanin è diventata nota al grande pubblico per la trasmissione di cronaca Verissimo – di cui è la Regina indiscussa – e per la sua unione con Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi. Scopriamo qualche notizia in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Chi è Silvia Toffanin: la biografia

Silvia nasce a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979 sotto il segno dello scorpione, ma trascorre la sua infanzia a Cartigliano. Non appena raggiunta la maggiore età, partecipa a Miss Italia 1997, arrivando alle selezioni finali.

Il suo esordio sul piccolo schermo invece risale al 2000: Silvia Toffanin è una letterina di Passaparola, programma TV dove resterà fino al 2002. Proprio quell’anno arriva anche il suo esordio come conduttrice del programma Nonsolomoda, in onda su Canale 5, nel quale rimarrà fino al 2009!

L’apice della carriera di Silvia, però, arriva con Verissimo, dove inizia con una rubrica nel 2004, ma nel 2006 diventa conduttrice del programma ereditando lo scettro da Paola Perego.

La vita privata di Silvia Toffanin: figli, compagno e…

Andiamo adesso alla scoperta della vita sentimentale della bellissima Silvia, dalla sua relazione con Berlusconi ai figli, passando per qualche curiosità su di lei!

Chi è il compagno di Silvia Toffanin?

Come in molti sanno, il compagno di Silvia è Pier Silvio Berlusconi, imprenditore italiano nato il 28 aprile del 1969 I due sono innamoratissimi da oramai molti anni: pensate che la data del loro incontro risale al 2001. Dove? Beh, e dove se non a una partita di calcio del Milan! I due si sono conosciuti proprio allo stadio San Siro, mentre in campo si disputava una partita di beneficenza.

Silvia Toffanin ha avuto due bambini dal figlio dell’ex premier: nel 2010 e nel 2015 sono nati, rispettivamente, Lorenzo Mattia e Sofia.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: matrimonio sì o no?

La Toffanin e Pier Silvio Jr non si sono mai sposati, e la stessa conduttrice ha ammesso di non sentire il bisogno di ufficializzare il loro rapporto con il matrimonio, anche se più d’una volta si sono rincorse voci riguardo al fatto che i due avrebbero scelto di sposarsi in gran segreto.

Pier Silvio ha avuto un’altra figlia da una precedente relazione a quella con la Toffanin, Lucrezia Vittoria, con cui la Toffanin ha uno splendido rapporto.

Le curiosità su Silvia Toffanin

– Ama la moda e le piace cambiare stile secondo il proprio umore. Il suo outfit preferito per essere elegante in ogni occasione è: jeans, camicia bianca e décolleté con tacco 12.

– Nel 2000, quando ha fatto la valletta per il programma Passaparola, ha conosciuto Ilary Blasi di cui è diventata grande amica. È stata proprio la Blasi, quasi 15 anni dopo, a ribaltare i ruoli e a intervistarla a Verissimo, svelando la seconda gravidanza della conduttrice in diretta.

– Silvia Toffanin si è laureata in lingue e lettere straniere nel 2007. Se non avesse lavorato in TV le sarebbe piaciuto fare l’interprete o l’hostess.

– Il personaggio che ha avuto più ansia di intervistare è stato Gianni Morandi, considerato un vero mito dai suoi genitori.

– Il 10 aprile 2010, in occasione dell’ultima puntata di Verissimo da lei condotta prima del termine della seconda gravidanza, Pier Silvio Berlusconi ha partecipato a sorpresa al programma per consegnarle un mazzo di rose.

– Dopo la maturità si è trasferita a Milano dove ha svolto numerose mansioni, tra cui la barista, la cameriera e la modella.

– Silvia Toffanin è rifatta? La conduttrice non hai mai rilasciato alcuna dichiarazione, ma sul web sono in tanti ad essere convinti che si sia rifatta denti e zigomi. Sarà davvero così?

– Nell’ottobre 2018 Silvia, Pier Silvio e i figli sono rimasti intrappolati in Liguria, a Portofino, a causa di una devastante ondata di maltempo. Ma non finisce qui: lo yatch di Berlusconi è stato completamente rovesciato dall’alta marea a Rapallo. Insomma, un vero disastro!

– Social addicted? No grazie! Silvia Toffanin non è per niente dipendente dai social. Non a caso non possiede una pagina Instagram e in numerose interviste ha anche dichiarato che, a differenza di molti suoi colleghi, non posterà mai fotografie dei suoi figli su internet!