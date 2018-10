Paura per Silvia Toffanin: lei e Pier Silvio isolati insieme ai figli!

A causa delle gravi condizioni di maltempo, Silvia Toffanin e suo marito Pier Silvio Berlusconi sarebbero rimasti isolati nella loro villa di Portofino.

A causa delle gravi condizioni di maltempo che hanno colpito l’Italia in questi giorni, molte sono le famiglie ad aver vissuto disagi. Una di queste è quella di Silvia Toffanin, che a quanto riporta Leggo sarebbe rimasta isolata nella propria villa di famiglia in Liguria insieme al marito, Pier Silvio Berlusconi, e ai loro due figli. Il settimanale riporta anche che sarebbe in corso un piano d’evacuazione per consentire alla famiglia di lasciare la casa senza percorrere la strada provinciale 227, attualmente chiusa per via dei danni dei giorni scorsi.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi isolati nella loro villa di Portofino

La conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin e suo marito, Pier Silvio Berlusconi, sarebbero rimasti bloccati nel castello Bonomi-Bolchini insieme ai loro due figli: Lorenzo Mattia (8 anni) e Sofia Valentina (3 anni).

Il settimanale Leggo fa sapere che le forze dell’ordine starebbero studiando un piano d’evacuazione per permettere alle famiglie di lasciare la zona. A causa del maltempo che ha colpito in questi giorni molte zone dell’Italia tra le quali la Liguria, i danni e le difficoltà per le famiglie sarebbero state moltissime. La strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino infatti sarebbe stata gravemente danneggiata dalla mareggiata che ha investito il golfo di Tigullio, e per questo molte persone sarebbero rimaste bloccate in quella zona.

Silvia Toffanin e la sua famiglia riusciranno a lasciare la loro casa in Liguria?

Insieme alla famiglia di Silvia Toffanin, nella villa è presente anche il personale di servizio che al momento sarebbe isolato insieme a loro. Intanto, su Twitter sono molti i fan di Verissimo a chiedersi se la conduttrice riuscirà ad essere presente a Cologno Monzese per questo sabato, dove di solito si tengono le registrazioni del programma. Per il momento Silvia Toffanin non ha confermato né smentito la notizia, ma chissà che non lo faccia nelle prossimo ore.