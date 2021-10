Silvia Toffanin ha una sorella, bellissima come lei e si chiama Daiana. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto su di lei.



Silvia Toffanin è uno dei volti del piccolo schermo più stimati da pubblico e colleghi. Talento, bellezza, eleganza e riservatezza hanno fatto di lei una vera padrona del sabato pomeriggio targato Mediaset ma forse non tutti sanno che la bella conduttrice ha anche una sorella (più piccola) e che le somiglia tanto. Il suo nome è Daiana e la sua vita si svolge invece, assai distante dal mondo della televisione. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei.

Chi è Daiana Toffanin

Sulla biografia di Daiana Toffanin al momento non abbiamo delle informazioni precise. Sappiamo però che è più piccola di qualche anno della sorella Silvia (che è invece nata nel 1979) e che insieme sono cresciute a Cartigliano, un piccolo comune in provincia di Vicenza. Quando Silvia Toffanin ha deciso di lasciare il Veneto per cercar fortuna nel mondo dello spettacolo a Roma, Daiana invece, ha preferito continuare a vivere assieme ai suoi genitori.

Daiana Toffanin, vita privata

Quanto si conosce invece sulla vita privata di Daiana Toffanin? Davvero molto poco. La bionda e bella sorella della padrona di casa di Verissimo, gode anche lei della fama di essere assai riservata. Non si conosce praticamente nulla nemmeno sulla sua sfera sentimentale e professionale inoltre, Daiana sembrerebbe non amare nemmeno i social network.

Daiana Toffanin, 4 curiosità

-Daiana Toffanin non ha nessun profilo su Instagram.

-Non è mai finita al centro di qualche gossip o pettegolezzo.

-Ha un forte legame con la sorella Silvia e con la quale appena può si concede anche qualche viaggio.

-E’ molto legata ai nipoti: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina nati dall’amore fra sua sorella e l’imprenditore Pier Silvio Berlusconi.