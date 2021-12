Silvio Berlusconi diventa bisnonno e il figlio Piersilvio nonno per la prima volta. La figlia Lucrezia Vittoria ha avuto Olivia, ormai ad aprile 2021. Lo rivela Chi.

Piersilvio Berlusconi è nonno a 52 anni: la sua prima figlia, Lucrezia Vittoria, è diventata mamma di Olivia. Non è un fatto dell’ultim’ora, però, in quanto la piccola è nata nell’aprile 2021, e ha già ormai 8 mesi. Lo ha rivelato il magazine Chi, che ha fatto un servizio sulla figlia di Piersilvio a passeggio con la figlia. Silvio Berlusconi diventa così bisnonno per la prima volta.

Lucrezia Vittoria Berlusconi mamma a passeggio con Olivia

La prima figlia di Piersilvio è stata immortalata mentre era a passeggio con la bambina nel centro di Milano, in particolare dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. La notizia è rimasta nascosta per ben 8 mesi, anche perché nessuno della famiglia possiede degli account social e l’informazione non era stata divulgata.

Pier Silvio Berlusconi

Lucrezia Vittoria Berlusconi è la primogenita di Piersilvio, avuta dalla sua precedente relazione con Emanuela Mussida. La donna è nata nel 1990 e ha 31 anni. Invece l’ad di Mediaset ha altri due figli con Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

