Alex Belli festeggia oggi il suo compleanno e festeggia fuori dal GF Vip con un messaggio teatrale rivolto “a chi lo ama e a chi lo critica”.

Teatrale anche nel giorno del suo compleanno, il messaggio di Alex Belli non passa certo inosservato ed è riferito a tutto ciò che è accaduto al di fuori dal GF Vip 6. Una torta simbolica che sta a voler significare la “doppia lama” dell’essere sempre se stessi.

Il messaggio di Alex Belli per il suo compleanno

“GRAZIE di CUORE dei vostri Auguri!!!! E del Vostro Affetto!!! Vi Amo! sia chi mi stima sia chi mi critica!! Ma del Resto L’esporsi é una LAMA a Doppio TAGLIO!! THX di cuore”. Questo messaggio che l’attore publica sul suo account Twitter, che non a caso si chiama “Belliproduction”, è sicuramente rivolto a quanto è successo dopo il GF Vip 6.

Inoltre, le sue parole sono accompagnate da una sua foto in cui maneggia una spada, proprio a simboleggiare la “doppia lama” a cui si riferiva l’attore. Anche la torta è a tema, tutto è stato curato nei minimi dettagli. Dopo il GF Vip 6 infatti, in molti hanno attaccato Belli per il triangolo amoroso con Delia e Soleil e tanti pensano che sia stata tutta una finzione orchestrata dall’attore e sua moglie. Ecco il post:

GRAZIE di CUORE dei vostri Auguri!!!! E del Vostro Affetto!!! Vi Amo! sia chi mi stima sia chi mi critica!! Ma del Resto L’esporsi é una LAMA a Doppio TAGLIO!! THX di ❤️#alexbelli pic.twitter.com/CmWzf4YYYE — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 22, 2021

