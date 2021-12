Jessica Alves, ex di Giacomo Urtis, ha dichiarato di essere ancora innamorata del gieffino e che lui le avrebbe promesso un figlio dopo l’esperienza al GF Vip 6.

Jessica Alves, ex Ken Umano, non ha ancora dimenticato Giacomo Urtis con il quale ha avuto una relazione tempo addietro. Non solo vorrebbe tornare da lui ma desidera anche un figlio con il gieffino, sostenendo che sia stato lo stesso Urtis a prometterlo. I due si sono lasciati a causa del fatto che Rodrigo Alves ha poi cambiato sesso in Jessica.

le dichiarazioni di Jessica Alves

“Lo amo ancora. Lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente.” Così esordisce Jessica Alves, ex Rodrigo, con le parole riportate da Fan Page.

Poi aggiunge un dettaglio molto importante: “Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip. Ha detto che, una volta uscito dalla casa, potevamo farlo. E sarei felicissima se accadesse. Lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio.” Cosa succederà? Alfonso Signorini ne parlerà in diretta con il gieffino? Staremo a vedere.

