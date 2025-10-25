Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo lo scatto di Belen con il suo nuovo flirt. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da una valanga di notizie. Tra i gossip più discussi: le rivelazioni esplosive di Fedez su Chiara Ferragni contenute nel suo libro e le voci insistenti su un possibile divorzio di Manuela Arcuri. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 20 al 24 ottobre 2025.

Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco

Secondo quanto rivelato da Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi, durante una puntata del programma La Volta Buona su Rai 1, Manuela Arcuri si starebbe separando dal marito Giovanni Di Gianfrancesco.

Nessuna conferma ufficiale per il momento, ma alcuni post dell’attrice sui social lascerebbero intendere una crisi: “Certe persone non meritano proprio niente“. Un altro messaggio sui social fa pensare ad un tradimento: “Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta“.

Fedez e i retroscena sul matrimonio con Chiara Ferragni nel suo libro

Nel suo nuovo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra“, Fedez racconta senza filtri il matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper parla di profonde incompatibilità e ambienti nei quali non si è mai sentito a suo agio: “Durante il matrimonio ho subìto, per osmosi, le frequentazioni di mia moglie… Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti“.

Non manca una stoccata all’azienda dell’influencer, definita “come il Rotary Club“. Infine, sul Pandoro gate ha aggiunto: “Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione. Non mi immaginavo ci fosse un casino di quelle proporzioni. La mattina dopo, sveglia con Chiara in lacrime accanto a me. Mi sono messo a leggere le carte, ho scoperto insieme al mondo esterno quello che è successo veramente. E mi sono inca**ato“.

Barbara d’Urso e i retroscena sul “trash” a Mediaset

Durante l’ottava puntata di Ballando Segreto, Barbara d’Urso ha replicato alle critiche dei giudici dello show di Milly Carlucci, in particolare a Selvaggia Lucarelli, chiedendosi: “Che significa Barbara d’Urso trash?“.

La conduttrice ha difeso le sue scelte televisive passate, sottolineando che ogni decisione era condivisa con Mediaset: “Se ci sono state delle cose denominate trash le facevo perché erano condivise. Era un’altra realtà. Mi chiedevano quello e facevo quello“.

E conclude: “Io lo show lo so fare, mi attacco al lampadario e per me quello è show“. Ovviamente, non è mancata la risposta della giurata, che non ha perso occasione per rincarare il colpo.

Stefano De Martino torna single: è finita con Caroline Tronelli

Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembrerebbe esserci aria di rottura. Come riportato da Oggi, i due avrebbero avuto una lite in un ristorante di Roma, al termine della quale “la Tronelli, visibilmente infastidita, avrebbe lasciato il locale da sola, mentre De Martino restava seduto al tavolo“.

Da quel momento, nessuna apparizione pubblica né foto insieme. A peggiorare il quadro, i video intimi hackerati e diffusi in rete, che avrebbero spinto la giovane a sospendere i suoi social. La relazione è davvero finita?

Tiziano Ferro parla della fine del suo matrimonio e il ritorno con la musica

Infine, in questa settimana piena di gossip, Tiziano Ferro rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Victor Allen. “Ho ribaltato vita privata e carriera“, rivela il cantante, sottolineando quanto la crisi sia iniziata già nel 2023. “Ho la custodia, ma non vorrei portare via i bambini dall’America, anche se potrei“, ammette.

Il cambiamento non ha riguardato solo la vita privata. Dopo venticinque anni, il cantante di “Sere Nere” ha scelto un nuovo manager, Paola Zukar, e una nuova casa discografica, approdando in Sugar Con il nuovo album Sono un grande, uscito il 24 ottobre.