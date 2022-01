Lillo è stato uno dei grandi protagonisti della prima edizione, ora torna in LOL – Chi ride è fuori 2. Ecco qual è il suo ruolo.

La prima edizione di LOL – Chi ride è fuori è stata vinta da Ciro Priello, ma se c’è stato anche un vincitore morale dello show di Amazon Prime Video quello è stato sicuramente Lillo. Il suo Posamen, i suoi sketch, il suo “So’ Lillo”, hanno fatto ridere milioni di italiani e anche alcuni degli altri comici che hanno partecipato al programma (e che non avrebbero dovuto e potuto ridere), non a caso gli autori della versione italiano dello show lo hanno voluto anche in LOL 2. Questa volta non sarà uno dei concorrente in gioco ma avrà un ruolo diverso, molto particolare.

LOL 2, Lillo c’è: cosa farà

Cosa farà Lillo in LOL 2? Il comico romano sarà la guest star dello show nello specifico sarà una sorta di arma letale della risata che Fedez e Frank Matano (anche quest’ultimo ha partecipato come concorrente alla prima edizione) potranno utilizzare per cercare di far ridere i concorrenti.

Pasquale “Lillo” Petrolo

Insomma, se all’interno della stanza nella quale si svolge il programma ci sarà troppa serietà, Lillo potrà essere sguinzagliato per far comparire i sorrisi sui volti dei partecipanti alla seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.

LOL 2: il cast e quando inizia lo show su Amazon Prime Video

A partecipare a LOL 2 sono dieci concorrenti, ecco chi sono: Virginia Raffaele, il Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase.

Ricordiamo che gli episodi della seconda edizione dello show comico saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 24 febbraio 2022. Ci sarà certamente da divertirsi. E con un Lillo in più…

