Il film Lezioni di persiano è tratto dal racconto Invenzione di una lingua che, in parte, è ispirata a una storia vera.

Il regista Vadim Perelman nel 2019 ha diretto Lezioni di persiano, film che racconta il dramma della seconda guerra mondiale e gli orrori dei campi di concentramento nazisti attraverso gli occhi di chi, armato solo del proprio ingegno, ha cercato di resistere e salvarsi. Il protagonista del film è Gilles, un uomo ebreo che viene catturato dalle SS ma riesce a salvarsi dall’esucazione spacciandosi per persiano grazie a un libro di cui, casualmente, era da poco venuto in possesso. Internato in un campo di concentramento, viene messo sotto protezione da un ufficiale tedesco che, una volta finita la guerra, è intenzionato a trasferirsi a Teheran. Per questo motivo chiede a Gilles di insegnargli il persiano, peccato che il protagonista non conosca nemmeno una parola della lingua.

Lezioni di persiano: la storia vera

Il film Lezioni di persiano è tratto da un racconto di Wolfgang Kohlhaase, intitolato Invenzione di una lingua. Questo raccolto è a sua volta ispirato, almeno in parte, a una storia vera, come ha raccontato in un’intervista il regista Vadim Perelman.

Binario treno Auschwitz Birkenau

“Il film si basa su un racconto scritto da Wolfgang Kohlhaase, intitolato Invenzione di una lingua. Ma esistono centinaia di storie simili che raccontano come le persone riescono a salvarsi usando acume e intelligenza. Mi piace pensare che Lezioni di persiano rappresenti una summa di quelle storie. Un amico raccontò a Kohlhaase una storia simile alcuni anni dopo la guerra, che però era simile solo sotto certi aspetti. L’adattamento di Kohlhaase presenta dettagli completamente diversi. Ci sono storie che sono accomunate da un’unica cosa, ovvero dal fatto che sono storie di follia, precisamente perché occorrono coraggio, fortuna, rapidità di pensiero e l’aiuto di altre persone per riuscire a sfuggire alla persecuzione instancabile dei nazisti e dei loro sostenitori” ha spiegato il regista.

Lezioni di persiano: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista di Lezioni di persiano, Gilles, è Nahuel Perez Biscayart. Nel cast del film sono inoltre presenti Lars Eidinger, Jonas May, David Schutter, Alexander Beyer e Andreas Hofer.

