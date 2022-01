Rai1, rete che ha visto Raffaella Carrà crescere professionalmente, sta preparando un grande show per omaggiarla.

Raffaella Carrà, grande artista italiana a tutto tondo, è morta il 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. La sua malattia la teneva nascosta, non amava parlare del suo privato, e ha continuato a fare tv, la sua passione, il suo mondo. Rai1, sin da quel brutto giorno di luglio, sta organizzando un grande show in suo onore. Una prima serata scoppiettante come lo era lei.

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà: speciale Rai1

Nessuna notizia al momento è stata resa nota. Stefano Coletta, direttore di Rai1 e da sempre grande fan di Raffaella Carrà, sta preparando un grande spettacolo con la partecipazione del compagno della showgirl Sergio Japino. Una prima serata per lei, che avrebbe dovuto condurre l’Eurovision italiano con Mika, di sabato, fascia dedicata proprio ai grandi show, con tutti i suoi amici più cari; tutti grandi artisti italiani e internazionali riuniti insieme per divertire, diversi e ricordare una amica soprattutto. Probabilmente potremo vederla in tv in primavera, a maggio, dopo la finale dell’Eurovision. Intanto, Sanremo dedicherà molto spazio al suo ricordo.

Carriera e riconoscimenti

Raffaella Carrà è stata un’icona, una pioniera e una femminista. Ha anticipato i tempi ma è riuscita anche a essere in sintonia con quanto richiesto dalla società di quegli anni. Soprattutto è stata se stessa ed è andava avanti nonostante i no ricevuti. «Non mi ispiro a nessuno: parlo ai bambini, ai papà che solitamente guardano lo sport, alle mogli, in pratica alle famiglie italiane che guardano la tv» disse in un’intervista.

Inizia giovanissima come attrice in film per il cinema e sceneggiati, ma è negli anni ’70 che inizia il suo successo in tv. Io, Agata e tu, Canzonissima, Carràmba! Che sorpresa. E poi le canzoni: Tanti Auguri, A far l’amore comincia tu, Fiesta e Tuca Tuca. Tredici Telegatto, 24 dischi d’oro e di platino, in Italia e all’estero e numerosi altri premi anche alla carriera. Numerose anche le citazioni in programmi, in canzoni; le è stata dedicata anche una mostra. Una grande artista e una grande donna.

Riproduzione riservata © 2022 - DG