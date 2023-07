Si è aperto ieri il testamento di Silvio Berlusconi scomparso il 12 giugno 2023. Ecco come è stata divisa l’eredità.

Nella giornata di ieri è stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi che ha svelato le ultime volontà del Cavaliere. Dopo tante congetture e supposizioni finalmente è stata rivlata la spartizione dei numerosi beni e dell’ingente eredità del fondatore di Fininvest. È stata l’Ansa ha rivelare come sono state suddivise le varie proprietà e chi è stato inserito o meno all’interno del testamento.

L’eredità di Marta Fascina

L’ex Cavaliere ha voluto fare un ringraziamento speciale anche alla sua ultima compagna Marta Fascina che lo ha accompagnato fino alla morte e all’amico Marcello Dell’Utri: “Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”.

Alla sua ultima compagna Silvio Berlusconi ha lasciato un legato di 100 milioni, invece a Dell’Utri ha lasciato un legato di 30 milioni.

Le quote di Fininvest

L’eredità di Silvio Berlusconi comprende, per ovvie ragioni, la proprietà delle quote del gruppo Fininvest che come fa sapere l’Ansa sono state ereditate per la maggior parte dai due figli maggiori, Marina e Pier Silvio, avuti dalla prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio, che insieme possiedono il 53% del gruppo con quote paritarie.

Silvio Berlusconi

In ogni caso i fratelli all’interno di una nota firmata anche da Barbara, Luigi e Eleonora, avuti con la seconda moglie Veronica Lario, hanno fatto sapere che: “ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

All’interno del testamento Silvio Berlusconi ha voluto poi lasciare una lettera ai suoi figli:“Cara Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue. Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”.

Il documento era contenuto all’interno di una busta non sigillata datata Arcore 19 gennaio 2022, un foglio di carta intestata di due facciate con una quindicina di righe di ultimi saluti e ringraziamenti.