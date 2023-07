Elisabetta Gregoraci si racconta a Chi parlando del rapporto che ha con il figlio Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore.

Intervistata da Chi Elisabetta Gregoraci ha raccontato di come vive la sua vita da mamma e come gestisce l’adolescenza del figlio Nathan Falco avuto con l’ex marito Flavio Briatore. Un rapporto molto aperto e sincero quello tra la showgirl e il figlio dodicenne che racconta alla mamma delle ragazze che frequenta e che gli piacciono. Dal racconto della conduttrice di Battiti Live è un ragazzo molto romantico anche se per le questioni ‘hot’ sembra che il giovane Briatore si rivolga al padre…

Elisabetta Gregoraci: mamma gelosa (ma non troppo)

Durante l’intervista al settimanale Chi Elisabetta Gregoraci ha raccontato di come gestisce la sua vita da mamma e il suo rapporto con il giovane Briatore. Nathan Falco, il figlio avuto con l’ex marito Flavio Briatore, e la mamma hanno un rapporto molto bello e sincero dove il dialogo è fondamentale anche e soprattutto in fatto di ragazze: “Mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici.”

Ha continuato raccontando poi di come il figlio spesso invita a casa loro le sue amiche: “Prima si raccomanda: ‘mamma, non fare domane’, così mi limito a fare la merenda.” Elisabetta è quindi disponibile e permissiva per suo figlio ma non senza quell’attenzione che caratterizza tutte le mamme: “Di sicuro resto in casa: non lo lascio da solo con un’amica”.

Rivela però anche di come per le questioni più ‘hot’ Nathan Falco sembra rivolgersi al padre: “Ma per le cose più ‘hot’ secondo me si rivolge a suo padre”. La Gregoraci quindi si occupa della parte sentimentale mentre Briatore dell’altra parte delle relazioni.

Nell’intervista poi Elisabetta Gregoraci ha parlato dell’ex marito che definisce come una ‘figura imponente’ ma che per lei comunque rappresenta una persona importante. Ha ammesso di come dopo la separazione con Briatore molti uomini avevano paura ad avvicinarsi a lei: “Pensavano che fossimo ancora sposati”. Questo non ha fermato però il suo attuale compagno Giulio Fratini con la quale ha una relazione stabile da ormai un anno: “Ci siamo incontrati sul treno. Mi ha aiutato a scaricare le valigie (…) era destino”.