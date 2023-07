Sfogo social di Francesco Facchinetti che in diverse stories Instagram ha preso le difese di una sua nota amica Vip. Ecco perché.

Non ne aveva bisogno ma sicuramente le avrà fatto piacere. Parliamo di Melissa Satta che dopo diversi attacchi ricevuti sui social ha avuto modo di apprezzare un curioso intervento in sua difesa da parte di un amico, Francesco Facchinetti. Ebbene sì, perché DJ Francesco, tramite alcune stories su Instagram, ha avuto parole piuttosto dure verso gli haters della ex Velina.

Francesco Facchinetti difende Melissa Satta

Francesco Facchinetti

Mentre si trovava a bordo della sua vettura, Facchinetti ha voluto parlare con i suoi seguaci dando libero sfogo ad alcuni pensieri. “Amici miei, ogni tanto devo dire quello che penso. Per caso stamattina sono andato sul profilo della mia amica Melissa Satta…ciao Melissa, ti do un bacio forte. E ho controllato i commenti che le persone scrivono sotto alle sue fotografie… Ma state scherzando…? Ma cosa avete nella testa, mer*a condensata? Siete solo dei babbuini!”.

Lo sfogo di DJ Francesco fa riferimento alle diverse accuse e critiche che la ex Velina ha ricevuto per la sua storia con il noto tennista Matteo Berrettini.

“Gente che le scrive: ‘Ormai sei vecchia, non puoi più stare insieme a quelli giovani’. Gente che le scrive: ‘Sei brutta’. A Melissa Satta ‘sei brutta’? Ma vi siete drogati? Vi siete fatti un misto di eroina, cocaina e crocodile. Gente che scrive: ‘Hai rovinato la vita di Berrettini’. Come se fosse colpa sua che questo qui perde… Ma che caz*o c’entra lei! Scusate se dico le parolacce, ma quando leggo quei commenti vado fuori di testa”, ha aggiunto facendo poi il paragone con i calciatori che perdono e le eventuali critiche e accuse (che lui ribadisce che non bisogna fare) che allora andrebbero fatte alle mogli/compagne.

Lo sfogo finale si è poi concluso: “Fatevi i ca**i vostri che campate cent’anni, questa è la regola fondamentale”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio della Satta:

