Un “aggiustamento” al lato B per Clizia Incorvaia che è ricorsa ad un trattamento particolare per rimuovere le culotte de chaval.

Madre di due figli e con un fisico super. Eppure Clizia Incorvaia non ha potuto sottrarsi ad un trattamento di liposuzione non chirurgica chiamato Clatuu per rimuovere le culotte de chaval. Il tutto, ovviamente, rigorosamente con racconto social e foto per i suoi fan.

Clizia Incorvaia, liposuzione non chirurgica al lato B

Clizia Incorvaia

“Oggiieri ndr) mi sono diretta a Siracusa dalla dottoressa Dora Imapgliata. Sapete che ho uno stile di vita sano, cerco di allenarmi, di mangiare bene, però con la gravidanza erano rimaste le culotte de chaval, così ho deciso di sottopormi al trattamento Clatuu, veramente pazzesco”, ha detto Clizia scrivendo sui social e raccontando in diretta cosa stesse facendo al suo lato B.

“Si tratta della criolipolisi, ossia una liposuzione non chirurgica. Attraverso l’uso del freddo si avrà una riduzione del grasso localizzato”, ha spiegato ai suoi seguaci social. Per vedere meglio i risultati bisognerà, però, attendere ancora qualche tempo: “Dopo un mese vedremo il risultato”.

Ma di cosa si tratta? Come ha scritto la stessa influencer il trattamento non è altro che una liposuzione ma non chirurgica. Dalle informazioni raccolte, pare che il sistema si occupi di rimodellare le forme del corpo attraverso il congelamento non invasivo delle cellule adipose inducendo la lipolisi. In questo senso le cellule adipose cristallizzate subiscono l’apoptosi e vengono eliminate naturalmente dal metabolismo.

A questo punto non resta che aspettare quando la donna racconterà se effettivamente ha ottenuto il risultato sperato. Siamo sicuri che non mancherà di informare i suoi seguaci.

Di seguito, invece, un altro post Instagram dell’influencer che ha generato non poche polemiche relativamente all’utilizzo di un micro bikini di Hello Kitty che, in tanto, più volte le hanno fatto notare che è da adolescente e non da madre adulta:

Riproduzione riservata © 2023 - DG