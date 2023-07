Nel palinsesto Mediaset non ci sarà spazio per Belen Rodriguez. La showgirl è uscita alla scoperto sull’argomento.

Si sta parlando tanto dell’addio a Mediaset di Barbara D’Urso ma tra i nomi eccellenti che non risultano più nei piani dell’azienda c’è anche quello di Belen Rodriguez. Con la conferenza stampa ufficiale di presentazione dei nuovi palinsesti è stato possibile vedere che l’argentina non farà più parte de Le Iene e a quanto pare neanche di Tu si que Vales confermando i rumors che la volevano prossima a lasciare il Biscione. Per la prima volta, la modella ha commentato questa situazione.

Belen Rodriguez parla dell’addio a Mediaset

Belen Rodriguez

Tutto parte da un post social dell’argentina dove la donna si mostra in acqua e lascia una didascalia di accompagnamento piuttosto chiara: “Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei”. Possibile il riferimento all’addio da Mediaset e anche per questo molti fan e suoi seguaci non hanno potuto fare a meno di commentare e sostenerla.

“Ciao Belu. Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante. Hai anche le tue aziende da seguire”, ha scritto un utente. Da qui la prima risposta di Belen: “L’ho fatto proprio per questo”.

Ancora più chiara la risposta arrivata ad un altro commento: “Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset. Ma che ca** sta combinando Pier Silvio? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli. Ogni cambiamento non avviene mai per caso”.

Qui l’argentina è stata perentoria: “Io me ne sono andata”.

Di seguito il post Instagram dell’argentina con didascalia emblematica e risposte ai commenti dei fan:

