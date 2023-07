Nuovo problema di salute per l’ex volto di Amici. L’ex studente ha mandato un videomessaggio ai fan dall’ospedale.

Continua la sua battaglia con i problemi di salute Pasqualino Maione, ex volto di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo aveva raccontato in passato, precisamente a gennaio di aver dovuto fare i conti con la meningite. Adesso si ritrova, invece, a lottare con altri guai che, per sua stessa ammissione, sono meno gravi ma piuttosto sfiancanti.

Amici, Pasqualino Maione di nuovo in ospedale: come sta

“Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente”, sono state le parole di Pasqualino su TikTok. L’ex Amici ha spiegato dall’ospedale cosa li sia capitato questa volta: “Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e nervoso. Insomma, non ce la faccio più. Niente, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti”.

In precedenza, lo ricordiamo, Maione aveva detto: “Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia”.

La speranza è che il ragazzo possa riprendersi del tutto al più presto.

Di seguito anche il post su TikTok dell’ex volto della scuola di Maria De Filippi:

