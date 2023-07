Molti fan di Emma Marrone e anche di Tony Effe si sono domandati se tra loro ci sia del tenero. La risposta è arrivata via social.

Non solo una collaborazione lavorativa. Secondo molti fan di Emma Marrone e Tony Effe, tra loro potrebbe esserci del tenero. E allora ecco che in alcuni post e filmati sui social, specie su TikTok, gli stessi seguaci della cantante ex Amici le hanno chiesto di rispondere. Lei, prontamente, lo ha fatto…

Flirt tra Emma e Tony Effe? La verità

Emma Marrone

Come detto, la recente collaborazione tra i due cantanti, protagonisti con la canzone ‘Taxi sulla luna’ ha fatto sorgere dei dubbi di natura “amorosa” ai seguaci della ragazza.

Sono stati tantissimi, infatti, trai i fan soprattutto di Emma a domandarsi se tra i due ci fosse qualcosa in più rispetto ad una semplice collaborazione di lavoro. Un ragazzo in particolare ha pubblicato un video su TikTok, mentre assisteva all’esibizione della cantante con Tony Effe sul palco di Battiti Live. Questo giovane ha detto: “Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto questo video e dimmi: “Sì, tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe”.

Incredibilmente, l’ex volto di Amici ha replicato subito dopo aver visto l'”appello” del suo fan e ha scritto nei commenti: “Ciao tesoro, no…non ci esco…è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”.

Insomma, nessuna storia d’amore o flirt. Anzi, il rapporto tra i due è decisamente più fraterno che altro.

Di seguito anche il post su TikTok di un utente sotto al quale la cantante ha appunto risposto:

