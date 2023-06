Ancora offese e attacchi verso Melissa Satta per la sua relazione con Matteo Berrettini. Ecco cosa è successo questa volta.

Non è una novità: Melissa Satta attaccata dagli haters sui social per via di Matteo Berrettini e dei suoi risultati sportivi, di recente, non positivi. L’ennesimo ritiro da un torneo importante per il tennista italiano ha provocato una serie di brutti commenti verso l’ex Velina, ancora presa di mira come già capitato in passato.

Melissa Satta, altri attacchi social: cosa è successo

Melissa Satta

Partiamo dal principio. Alcuni mesi fa la Satta e Berrettini hanno iniziato a frequentarsi e a vivere la loro relazione apertamente senza nascondersi dalle telecamere. Per puro caso, il tennista azzurro si è trovato a vivere un momento di sfortuna e in generale di risultati sportivi non all’altezza delle attese.

In tanti avevano “accusato” l’ex Velina di essere “la causa” di questo calo di forma. Una situazione per la quale lei stessa aveva sbottato chiedendo di fermare queste falsità.

Ora ci risiamo. Berrettini sta facendo i conti con un problema agli addominali che non gli dà tregua e che richiede, probabilmente una pausa.

Dopo l’annuncio della rinuncia al torneo ATP 500 del Queen’s, ecco che per il tennista e soprattutto per la sua dolce metà sono arrivate le nuove-vecchie accuse. In molti tra gli utenti del web hanno commentato recenti post della coppia facendo riferimento appunto a questa relazione che starebbe danneggiando l’aspetto sportivo.

“Sei la causa dei suoi problemi”, si legge sotto un post della Satta. Ormai “è finito come sportivo”, ha detto un altro. Oppure ancora, “è stata lei a dargli il colpo di grazia”. Insomma, haters ovunque. Vedremo se i due parleranno di nuovo o proveranno a farsi scivolare tutto.

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia:

