Ancora scintille tra gli ex coniugi Shakira e Gerard Piqué. La cantante è tornata a parlare di come era l’ex marito…

Arriva una nuova frecciata da parte di Shakira all’ex marito Gerard Piqué. I due, dopo essersi separati, sono stati al centro di una serie di botta e risposta piuttosto accesi, senza esclusione di colpi. In tal senso, El Pais ha riportato alcune delle nuove dichiarazioni dell’artista in occasione del processo che la vede coinvolta in Spagna per evasione fiscale. Anche in questo caso non sono mancate batoste all’ex marito…

Shakira, nuova bordata a Piqué

Shakira e Gerard Piqué

A quanto si apprende, Shakira ha raccontato: “Nel 2011, quando ho iniziato a frequentarlo, ci vedevamo pochissimo. Aveva 23 anni, 10 meno di me. Calciatore, bello, con la reputazione da playboy… Al tempo era un bambinone scatenato. Adesso è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo e non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia. Non avrei mai immaginato che sarei venuta a vivere in Spagna a causa di quel ragazzino bellissimo con la barba”.

Non sono mancati dettagli anche sugli inizi della loro storia: “La nostra relazione era molto turbolenta, era come le montagne russe perché le nostre vite professionali non coincidevano ed era come mettere insieme l’olio e l’acqua. Non ci capivamo molto bene». I suoi impegni musicali, la tenevano sempre in giro per il mondo: «Ho passato più tempo sugli aerei di qualsiasi pilota”.

L’artista ha spiegato che all’epoca era davvero innamorato del giocatore: “Ero cotta di lui, mi ricordo un volo da Marrakech alla Croazia, stavamo sorvolando Barcellona e ho chiesto al pilota se poteva atterrare velocemente solo perché così potevo dare un bacio a Gerard. È stata la cosa più romantica che ho mai fatto nella mia vita. Non so se per l’Agenzia delle entrate questo sia considerato un giorno che ho trascorso in Spagna”, ha spiegato riportando l’argomento alle accuse di evazione fiscale.

