Allarme per la finale de L’Isola dei Famosi di questa sera. Le parole dell’inviato Alvin preoccupano i telespettatori del reality.

Tutto è pronto per la finale de L’Isola dei Famosi. I concorrenti sono pronti all’ultimo atto del reality anche se qualcosa potrebbe non andare come previsto. Infatti, in queste ore Alvin, inviato in Honduras, ha lanciato un allarme che sembra poter mettere a rischio la normale diretta del programma. Tutta colpa del maltempo…

L’Isola dei Famosi, finale a rischio? Parla Alvin

Alvin

“Le previsioni non sono per niente belle”. Sono state queste alcune delle prime parole sui social di Alvin a proposito della finale de L’Isola. “Oggi sta iniziando già a essere nuvoloso, c’è mare grosso. Le previsioni per domani non sono buone. Quindi ci stiamo preparando per questo. Poi, non è detta l’ultima parola, ma le previsioni sono catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura […]. Non vediamo l’ora. La diretta della finale sarà una diretta importante, piena di emozioni, ancora più delle altre dirette. Anche perché è l’ultima, è finita questa avventura”.

L’inviato ha dato qualche aggiornamento anche su finaliti: “I ragazzi sono tranquilli perché ancora il tempo non è cambiato. Sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista e quindi vedremo”.

Staremo a vedere quindi come andranno le cose nelle prossime ore. La speranza di tutti è che il tempo possa reggere e permettere al reality di chiudere in bellezza con l’ultima puntata.

Di seguito anche alcuni post Instagram dell’inviato:

Va detto che nelle ore successive, le cose sembrano essere migliorate nonostante il vento:

