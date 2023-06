Un’altra edizione dell’Isola dei Famosi volge al termine e sono 6 i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria. Ecco di chi si tratta.

Il 19 giugno 2023 andrà in onda l’attesa finale dell’Isola dei Famosi e tra i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria e il montepremi in denaro sono rimasti Pamela Camassa, Alessandra Druisan, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia e Luca Veltrone. Ecco cosa c’è da sapere su di loro.

Isola dei Famosi 2023: i finalisti

Pamela Camassa (nata a Prato il 22 aprile 1984) ex finalista di Miss Mondo e di Miss Italia, è tra i sei naufraghi che si dovranno contendere la vittoria durante la finale dell’Isola dei Famosi 2023. La modella ha partecipato a Miss Italia e ai programmi I Migliori anni, la Talpa e Un’estate al mare, ed è conosciuta al di fuori dei suoi impegni tv in quanto fidanzata del conduttore Filippo Bisciglia.

Come lei una delle naufraghe più in vista dell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi è Alessandra Druisan, nata a Oderzo il 18 maggio 1969 (sotto il segno del Toro). Insieme a Fabio Russo (suo compagno di vita) ha fondato i Jalisse, una delle più celebri band italiane.

Nato a Catania il 7 maggio 1976 (sotto il segno zodiacale del Toro) Andrea Lo Cicero è un ex rugbista della Nazionale Italiana, che ha giocato anche con Rugby Roma e con il Bologna. Una delle sue più grandi passioni è la cucina e, dopo il ritiro dall’attività sportiva, ha fatto parte del cast de La prova del cuoco ed è diventato conduttore de L’erba del barone e L’isola del barone. Ha un figlio, Ettore, nato dal suo amore per Roberta Fiore.

Marco Mazzoli, nato a Milano il 20 ottobre 1972 (sotto il segno zodiacale della Bilancia) è uno degli speaker più famosi di Radio 105, dove ha condotto il programma Lo Zoo di 105. Secondo i bookmakers potrebbe essere lui a conquistare la vittoria di questa edizione dell’Isola dei Famosi, e da molti è dato per favorito.

Altra naufraga che per molti meriterebbe di vincere la nuova edizione dello show è Cristina Scuccia. Ex concorrente di The Voice of Italy è conosciuta soprattutto per la sua storia personale: ha deciso di dire addio alla vita da suora per trasferirsi in Spagna (dove lavora come cameriera). Quella dell’Isola dei Famosi è la sua prima esperienza in un programma dopo l’addio ai voti religiosi.

Classe 1995 e originario di Benevento, Luca Vetrone è il meno noto dei naufraghi del programma. In passato ha partecipato a Uomini e Donne e a Temptation Island, e ha una laurea in Scienze Motorie (conseguita all’Università di Urbino).

