Mancano ormai poche ore alla finale dell’Isola dei Famosi, e in tanti non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore.

Sui social si avvicendando da giorni le scommesse dei fan dell’Isola dei Famosi in merito a chi sarà il vincitore della nuova stagione del reality show condotto da Ilary Blasi. Stando ai bookmakers di Eurobet e Snai, tra i favoriti vi sarebbe Marzo Mazzoli, seguito da Pamela Camassa e Cristina Scuccia.

Ilary Blasi

Isola dei Famosi: le scommesse sul vincitore

Sono sempre di più i fan impazienti di sapere come si concluderà la nuova stagione dell’Isola dei Famosi e, soprattutto , chi sarà tra i naufraghi a portare a casa la vittoria. Stando ai rumor più insistenti – e secondo le scommesse circolate in rete – Marco Mazzoli potrebbe essere il vincitore della nuova edizione dello show, seguito a ruota da Pamela Camassa e Cristina Scuccia. Il naufrago che invece (secondo i fan dello show) avrebbe meno probabilità di portare a casa la vittoria, sarebbe Andrea Lo Cicero. Sarà vero?

Per sapere come andranno davvero le cose non resta che attendere la messa in onda dello show e in tanti, tra i fan, sono in trepidante attesa di saperne di più.

