Attraverso i social Giulia Stabile si è abbandonata ad un duro sfogo. Avrà a che fare con il suo presunto addio a Sangiovanni?

Da settimane circolano voci in merito a una presunta rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Sulla questione è intervenuta la stessa ballerina, che però ha preferito non sbilanciarsi in merito alla vicenda. A seguire l’ex vincitrice di Amici si è abbandonata a uno sfogo in cui ha scritto:

“Non vi capita di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime… Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più ‘vincere’, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza”.

Giulia Stabile: lo sfogo via social

Giulia Stabile starebbe affrontando un difficile periodo e lei stessa si è sfogata via social in merito alla questione. Secondo i rumor in circolazione la ballerina si sarebbe separata dal fidanzato Sangiovanni, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e lei e il cantante non hanno proferito parola.

Nei giorni scorsi lei ha risposto alle crescenti preoccupazioni dei fan affermando via social: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG