Ilary Blasi ha divertito i suoi fan dei social mostrando l’ultimo “incidente di stile” che le sarebbe capitato.

Ilary Blasi non manca di aggiornare i fan sulla sua quotidianità e sui suoi look e, nelle ultime ore, ha divertito il pubblico della rete mostrando la nuova camicia da lei acquistata e da cui si sarebbe dimenticata di far togliere il dispositivo antitaccheggio. A seguire la conduttrice si è mostrata mentre tornava nel negozio in cui aveva acquistato il capo d’abbigliamento e faceva togliere il dispositivo in questione.

Ilary Blasi: il dispositivo antitaccheggio sulla camicia

Ilary Blasi ha divertito I fan dei social mostrando il dispositivo antitacheggio presente su una camicia da lei appena acquistata. L’ultimo weekend è stato all’insegna dello “shopping compulsivo” per la conduttrice, che ha divertito i fan raccontando aneddoti e retroscena relativi alla questione e che, a seguire, si è mostrata mentre riportava la sua nuova camicia al negozio per far togliere l’antitaccheggio.

La conduttrice è tornata a sfoderare il sorriso dopo l’addio a Francesco Totti e oggi sembra più felice che mai accanto al fidanzato Bastian e ai suoi tre figli. La conduttrice e l’imprenditore vivono la loro relazione alla luce del sole e in tanti sono curdi di sapere quali novità riserverà il futuro alla coppia.

